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عبد الحق الشراط: تعرضت لحملة شرسة من طرف الأقلام الحاقدة ومسؤولي بعض الفرق الرياضية

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 11:23 عبد الحق الشراط: تعرضت لحملة شرسة من طرف الأقلام الحاقدة ومسؤولي بعض الفرق الرياضية | سبور
عبد الحق الشراط: تعرضت لحملة شرسة من طرف الأقلام الحاقدة ومسؤولي بعض الفرق الرياضية
استعرض المعلق الرياضي المثير للجدل عبد الحق الشراط في دورة تكوينية، نظمها المعهد العالي للصحافة والاتصال اليوم السبت 12 ماي 2018 بالبيضاء، تجربته المهنية في المجال الصحفي والتعليق الرياضي، وقال أنه

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

استعرض المعلق الرياضي المثير للجدل عبد الحق الشراط في دورة تكوينية، نظمها المعهد العالي للصحافة والاتصال اليوم السبت 12 ماي 2018 بالبيضاء، تجربته المهنية في المجال الصحفي والتعليق الرياضي، وقال أنه تعرض في بداية مشواره المهني لحملة شرسة مغرضة من طرف مسؤولي بعص الفرق الرياضية والأقلام الحاقدة، مضيفا أنه يرفض التعامل مع بعض الصحفيين، لكونه باغي التيقار..

وتحدث الشراط عن الجوانب الأساسية والمهمة، التي يحب أن تتوفر في المعلق الرياضي، أهمها التهييء المسبق للمباراة، وترك المشاعر تنساق بانسيابية، مع عدم الانسياق لأي جهة معينة، وألا يتأثر بالجمهور، حتى وإن كان للمعلق انتماء معين.

وأضاف الشراط أنه كان يسبق المباراة بثلاث ساعات حتى يعيش أجواءها ويلم بكل تفاصيلها وكواليسها، وأنه كان يقبع في المقصورة، ولا يبرحها حتى لا يتأثر بالجمهور، وأنه ظل على ذاك الحال مدة 25 سنة من مشواره المهني، تمكن خلاله من فرض وجوده على الساحة، واشتق مجموعة مجموعة من المصطلحات الخاصة به، بلغت 400 مصطلح.

وقبل أن ينهي كلامه، نوه عبد الحق الشراط بالمسار المهني للمعلقين والمقدمين الرياضيين الشابين محمد أمين النوري وخالد أزدون، وأكد على أنهما تمكنا من شق طريقهما نحو النجومية بكل إصرار وثبات.

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شـــوف تيفي المغرب الشراط حملة معلقين أزدون

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