جامعة لقجع تصرف منحة التأهل لمونديال 2018 ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صرفوا منحة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صرفوا منحة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضافت ذات المصادر، أن جامعة لقجع صرفت وسط الأسبوع الجاري، 100 مليون سنتيم لكل لاعب، عقب التأهل للمونديال لأول مرة بعد 20 سنة من الغياب.

وصرفت الجامعة منحة التأهل في هذا الوقت قبل إجراء معسكر سويسرا، من أجل تحفيز اللاعبين لمضاعفة الجهود لتحقيق نتائج جيدة في المونديال.

‎ويذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.