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خطير.. حكم عصبة سوس يتعرض لاعتداء من طرف مجهولين مدججين بالسيوف

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 11:20 خطير.. حكم عصبة سوس يتعرض لاعتداء من طرف مجهولين مدججين بالسيوف | حوادث و حقوق
خطير.. حكم عصبة سوس يتعرض لاعتداء من طرف مجهولين مدججين بالسيوف
تعرض محمد بولخوخ حكم عصبة سوس لكرة القدم يوم أمس الجمعة لاعتداء ومحاولة قتل من طرف مجهولين على متن دراجة نارية من نوع C90 على الطريق المؤدية إلى أيت ايعزا بإقليم اشتوكة أيت باها، بالقرب من المركز

" شوف سبور"

تعرض محمد بولخوخ حكم عصبة سوس لكرة القدم يوم أمس الجمعة لاعتداء ومحاولة قتل من طرف مجهولين على متن دراجة نارية من نوع C90 على الطريق المؤدية إلى أيت ايعزا بإقليم اشتوكة أيت باها، بالقرب من المركز الفلاحي بدوار تلحاج مبارك أيت اعميرة.

وكشف بولخوخ الذي كان رفقة مساعده أن المجهولين حاولا سلب دراجته النارية وهما مدججين بسيفين من الحجم الكبير بحيث تعرض لجروح غائرة على مستوى الوجه وبعد مقاومته لهما اكتفيا بسرقة الهاتف النقال ولاذا بالفرار.

وعبر حكم عصبة سوس عن استيائه من قلة الأمن بمنطقة جماعة أيت اعميرة بحيث أصبحت حياة المواطنين معرضة للخطر نظرا لتنامي ظاهرة "الكريساج".

وناشد بولخوخ المسؤولين في ظل فشل السلطات الأمنية في تأمين المنطقة للتدخل من أجل حماية المواطنين من مثل هذه الاعتداءات التي جعلت حياتهم مهددة بالخطر.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب السرقة حكم عصبة سوس أيت ايعزا بإقليم اشتوكة أيت باها

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