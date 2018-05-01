سائق عبر تطبيق ''كرييم'' يوجه طعنة غادرة لسائق طاكسي وزملاؤه يطالبون بلقاء الوالي ﻿

ألقت عناصر الشرطة التابعة لفرقة ''الصقور'' مساء أمس الجمعة، القبض على سائق يعمل لصالح تطبيق ''كرييم'' بعدما وجه طعنات غادرة لسائق سيارة أجرة صغيرة بالرباط، إثر عملية منع قام بها سائق الطاكسي في إطار

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ألقت عناصر الشرطة التابعة لفرقة ''الصقور'' مساء أمس الجمعة، القبض على سائق يعمل لصالح تطبيق ''كرييم'' بعدما وجه طعنات غادرة لسائق سيارة أجرة صغيرة بالرباط، إثر عملية منع قام بها سائق الطاكسي في إطار عملية المنع كـ ''عُرف'' يقوم به السائقون المهنيون لمراقبة السائقين غير القانونيين والتبليغ عنهم لمصلحة الشرطة من داخل المجال الحضري.

وذكر أحد السائقين الذين عاينوا الأحداث التي وقعت في شارع الأطلس بمقاطعة أكدال، أن السائق الذي يعمل عبر تطبيق ''كرييم'' وجه طعنة بمفك ''طورنوفيس'' لتصليح السيارات على مستوى الجهة الخلفية من عنق سائق سيارة الأجرة الصغيرة، جعلته ينزف دما، ليتدخل بعض الحاضرين لإسعافه إلى حين حضور سيارة الإسعاف التي أخذته لمستشفى السويسي بالرباط وهو في حالة مستقرة، فيما تم اعتقال السائق المعتدي للتحقيق معه وتقديمه للعدالة.

ويشار أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، طلبوا لقاء مستعجلا مع والي جهة الرباط القنيطرة، قصد طرح المشاكل التي طفحت على ساحة قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عنوانها هو منافسة النقل السري، ويأتي ذلك في ظل صمت رهيب ودون تفسير من طرف الوزارة الوصية على القطاع.