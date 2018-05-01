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ردو البال.. فيروس إباحي يحمل اسم ''ميا خليفة'' يهدد سلامة الأجهزة الإلكترونية

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 10:11 ردو البال.. فيروس إباحي يحمل اسم ميا خليفة يهدد سلامة الأجهزة الإلكترونية | نت 2.0
ردو البال.. فيروس إباحي يحمل اسم ''ميا خليفة'' يهدد سلامة الأجهزة الإلكترونية
حذر مجموعة من الخبراء هذا الأسبوع من انتشار فيروس إلكتروني عبر إحدى الألعاب الإباحية الإلكترونية.

شوف تيفي

 حذر مجموعة من الخبراء هذا الأسبوع من انتشار فيروس إلكتروني عبر إحدى الألعاب الإباحية الإلكترونية.

وحسب ما كشفته مجموعة من التقارير، فإن فيروس ''Maikspy'' ينتقل إلى الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وويندوز عبر تطبيق إلكتروني يدعى ''Mia Khalifa Porn Game''، يحمل اسم الممثلة الإباحية ''ميا خليفة''.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الفيروس المذكور من شأنه اختراق الأجهزة عندما تظهر للمستخدم رسالة تحذر من وجود خطأ في نظام التشغيل وتطلب منه حذف هذا الخطأ عبر الضغط على زر معين، وفي حال تنفيذ الأمر يبدأ هذا الفيروس بالوصول إلى بيانات الجهاز والبرامج والتطبيقات الموجودة فيه، وحتى الحسابات الإلكترونية وكلمات المرور والرسائل النصية والأرقام المخزنة.

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نت شوف تيفي فيروس معلوميات Mia Khalifa Porn Game

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