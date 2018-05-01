مثير.. اتفاق بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني يغيب واحدا من أبرز لاعبيه الحمامة البيضاء ﻿

يخوض فريق المغرب التطواني لكرة القدم، اليوم السبت، مباراة قوية برسم ديربي الشمال أمام فريق اتحاد طنجة برسم الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية، بغياب واحد من أبرز لاعبيه.

" شوف سبور"

يخوض فريق المغرب التطواني لكرة القدم، اليوم السبت، مباراة قوية برسم ديربي الشمال أمام فريق اتحاد طنجة برسم الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية، بغياب واحد من أبرز لاعبيه.

ويغيب نوصير الميموني، بسبب وجود اتفاق بين الفريقين، يفيد بعدم إشراكه في المباريات التي تجمعهما، نظرا لأنه معار من فارس البوغاز للمغرب التطواني.

يشار إلى أن المغرب التطواني استقدم الميموني في الميركاتو الشتوي الماضي، لمساعدته على الحفاظ على مكانته بالقسم الأول، وهو ما نجح فيه فريق الحمامة البيضاء.

ويلعب اتحاد طنجة مباراة اليوم أمام جمهوره وعينه على أول لقب له في تاريخه الكروي بحيث سيسعى لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق بينه وبين فريق الوداد في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة القلعة الحمراء وأولمبيك آسفي.