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سعد العثماني يفتش الوزارات و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 10:07 سعد العثماني يفتش الوزارات و هذه هي التفاصيل | بوليتيك
سعد العثماني يفتش الوزارات و هذه هي التفاصيل
وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء في السابع من ماي الجاري، يخبرهم فيه بإحداث وحدة لتتبع تقارير المستشفيات و تحليلها و تتبعها بهدف إطلاع رئيس الحكومة، بصفة منتظمة على أنشطة

شوف تيفي

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء في السابع من ماي الجاري، يخبرهم فيه بإحداث وحدة لتتبع تقارير المستشفيات و تحليلها و تتبعها بهدف إطلاع رئيس الحكومة، بصفة منتظمة على أنشطة هذه المستشفيات وعلى الاختلالات التي تتضمنها التقارير المنجزة .

وحسب ما أوردته جريدة أخبار اليوم في عددي يومي السبت -الأحد لنهاية هذا الأسبوع؛ فقد حث العثماني على موافاته بصفة مستمرة بنسخ من كافة التقارير التي تعدها المفتشية العامة لكل وزارة، على إثر المأموريات التي تتنتجها، و كذا التقارير السنوية المتعلقة بحصيلة أنشطتها ، بالإضافة إلى التقارير السنوية حول القضايا التي تعرضها عليها مؤسسة الوسيط .

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شوف تيفي أخبار اليوم العثماني رئيس الحكومة الوزارات والمؤسسات يفتش

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