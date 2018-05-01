سعد العثماني يفتش الوزارات و هذه هي التفاصيل ﻿

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء في السابع من ماي الجاري، يخبرهم فيه بإحداث وحدة لتتبع تقارير المستشفيات و تحليلها و تتبعها بهدف إطلاع رئيس الحكومة، بصفة منتظمة على أنشطة

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وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء في السابع من ماي الجاري، يخبرهم فيه بإحداث وحدة لتتبع تقارير المستشفيات و تحليلها و تتبعها بهدف إطلاع رئيس الحكومة، بصفة منتظمة على أنشطة هذه المستشفيات وعلى الاختلالات التي تتضمنها التقارير المنجزة .

وحسب ما أوردته جريدة أخبار اليوم في عددي يومي السبت -الأحد لنهاية هذا الأسبوع؛ فقد حث العثماني على موافاته بصفة مستمرة بنسخ من كافة التقارير التي تعدها المفتشية العامة لكل وزارة، على إثر المأموريات التي تتنتجها، و كذا التقارير السنوية المتعلقة بحصيلة أنشطتها ، بالإضافة إلى التقارير السنوية حول القضايا التي تعرضها عليها مؤسسة الوسيط .