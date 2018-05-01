الساعة القانونية تنقصات قبل الوقت و مغاربة طــالع ليهم الدم ﻿

من جديد تفاجأ عدد من المغاربة، يومه السبت ، بالعودة إلى الساعة القانونية في هواتفهم المحمولة، و بعض الأجهزة الالكترونية وذلك قبل الموعد الرسمي ، المحدد في صباح غد الأحد

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من جديد تفاجأ عدد من المغاربة، يومه السبت ، بالعودة إلى الساعة القانونية في هواتفهم المحمولة، و بعض الأجهزة الالكترونية وذلك قبل الموعد الرسمي ، المحدد في صباح غد الأحد

وشهدت العديد من الهواتف الذكية، وأجهزة الحواسب ، خصوصا المرتبطة بشبكة الأنترنت، العودة إلى توقيت غرينيتش للمملكة المغربية، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا، من يومه السبت ما تسبب في ارتباك كبير لدى المواطنين بسبب الساعة، التي أضيفت إلى هواتفهم عن طريق الخطأ.

و كانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أعلنت أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 13 ماي 2018.وذلك عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.