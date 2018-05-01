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تعاونيات تعتزم تقديم الحليب بالمجان دعما للمقاطعة

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 09:50 تعاونيات تعتزم تقديم الحليب بالمجان دعما للمقاطعة | مجتمع
تعاونيات تعتزم تقديم الحليب بالمجان دعما للمقاطعة
دخلت عدد من التعاونيات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، خاصة منها تعاونيات الحليب، على خط حملة المقاطعة الشعبية التي يخوضها مواطنون ضد بعض المنتجات الاستهلاكية، وأعلنت تضامنها مع المقاطعين والانخراط

شوف تيفي

دخلت عدد من التعاونيات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، خاصة منها تعاونيات الحليب، على خط حملة المقاطعة الشعبية التي يخوضها مواطنون ضد بعض المنتجات الاستهلاكية، وأعلنت تضامنها مع المقاطعين والانخراط في الحملة بمبادرات فعلية، تنهي، في نظرها، مرحلة الاستغلال البشع لها ولفئات واسعة من الطبقات المسحوقة من عموم الشعب المغربي.

ووفق ما أوردته جريدة المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد 12/13 ماي، أبدت تعاونية فلاحية بإقليم سيدي قاسم استعدادها لتوفير ما تنتجه من مادة الحليب بالمجان للمواطنين، وإقناع مجموعة من التنظيمات المماثلة لها بالسير على نفس الخطى واتخاد الموقف ذاته، شريطة التزام وزارة الفلاحة والصيد البحري بدعمها بالأعلاف في إطار مخطط المغرب الأخضر.

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شوف تيفي المواطنين المقاطعة الفلاحة الموقف المغرب تعاونية

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