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أجواء غائمة ورياح في هذه المناطق المغربية اليوم السبت

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 09:27 أجواء غائمة ورياح في هذه المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
أجواء غائمة ورياح في هذه المناطق المغربية اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة محلية كثيفة بالقرب من السواحل وشمال الأقاليم الصحراوية، السواحل الشمالية والوسطى وكذا بالسهول الأطلسية الشمالية الغربية مع

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة محلية كثيفة بالقرب من السواحل وشمال الأقاليم الصحراوية، السواحل الشمالية والوسطى وكذا بالسهول الأطلسية الشمالية الغربية مع تكون كتل ضبابية محليا خلال الصباح والليلة الموالية، وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، مع رعد أحيانا.

 وعدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة بالأقاليم الجنوبية، وبالمنطقة الشرقية ووسط البلاد، بينما ستهب ضعيفة بباقي الجهات.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 08 و12 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس؛ وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال ووسط البلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

 وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 24 و30 درجة بالسهول الداخلية والسايس وسهول تادلة والرحامنة والمنطقة الشرقية وسهول تادلة وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و37 درجة بباقي جهات المملكة.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ثم قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ببباقي السواحل .

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مجتمع شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية الوطنية

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