بالصور...الرعاة الرحل يحولون مؤسسة تعليمية بسيدي إفني لزريبة لمواشيهم ويتسببون في انقطاع التلاميذ عن الدراسة ﻿

تحولت مدرسة ''أنو إليك'' التابعة للمديرية الإقليمية لسيدي إفني إلى ''إسطبل'' لبهائم ومواشي الرعاة الرحل الذين اتخدوا من مقر المؤسسة ''زريبة'' يجمعون فيها قطعان الماعز والأغنام بعدما احتلوها منذ أيام.

شوف تيفي:سيدي إفني

تحولت مدرسة ''أنو إليك'' التابعة للمديرية الإقليمية لسيدي إفني إلى ''إسطبل'' لبهائم ومواشي الرعاة الرحل الذين اتخدوا من مقر المؤسسة ''زريبة'' يجمعون فيها قطعان الماعز والأغنام بعدما احتلوها منذ أيام.

وأكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن فضلات المواشي غطت بعض فضاءات المؤسسة التعليمية وجعلت الروائح الكريهة تعم المكان، الأمر الذي جعل التلاميذ ينقطعون عن الدراسة بفعل هذه الأجواء التي أضحت عليها ذات المؤسسة، والتي أصبحت معها العملية التدريسية تستحيل نظرا لانتشار البراز والروث وبعض جثث الأغنام النافقة.

وأضافت ذات المصادر، أن احتلال المؤسسة التعليمية جعل السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي يتدخلون من أجل إعادة المؤسسة إلى حالتها الطبيعية، وتحرير محضر رسمي في حق المقتحمين والعابثين بحرمة الفضاء المدرسي.

هذا، ومن جانب آخر تسارع السلطات المحلية والجماعة الترابية والمديرية الإقليمية للتعليم بسيدي إفني الزمان من أجل تنظيف المدرسة، وإخراج كل الأغنام النافقة لتوفير الأجواء المناسبة والجيدة لمتابعة التلاميذ لدراستهم في أحسن الظروف.