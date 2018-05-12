بالصــور.. أزيد من 6000 شخص يستفيدون من برامج طبية وتضامنية بجهة درعة تافيلالت ﻿

تواصل على مدى عشرة أيام من 02 ماي 2018 إلى غاية 10 منه، تقديم الخدمات العلاجية والصحية التي تقربها البرامج الطبية والتضامنية متعددة الاختصاصات للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من منخرطيها

''شوف تيفي''

تواصل على مدى عشرة أيام من 02 ماي 2018 إلى غاية 10 منه، تقديم الخدمات العلاجية والصحية التي تقربها البرامج الطبية والتضامنية متعددة الاختصاصات للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من منخرطيها وذوي حقوقهم وأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومنخرطي التعاضديات الشقيقة، وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت، وذلك بشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبتعاون مع السلطات المحلية بأقاليم وعمالات والجماعات الترابية ومندوبيات وزارة الصحة بهذه الجهة.

وقد شملت هذه البرامج الطبية أقاليم وعمالات ومدن وجماعات زاكورة، تنغير، كلميمة، أرفود، الريش. وقد تم تقديم ما مجموعه 3060 فحصا طبيا في عشر (10) تخصصات طبية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، موزعة كالتالي: الطب العام : 721 مستفيدا ، طب العيون : 495 مستفيدا، طب الأسنان : 440 مستفيد، طب القلب والشرايين : 147 مستفيدا ، طب الأنف والحلق والحنجرة : 176 مستفيدا، طب الغدد : 141 مستفيدا، طب الجلد : 203 مستفيد، طب الأطفال : 103 مستفيد، التنقيب عن داء السكري والضغط الدموي: 549 مستفيدا، خدمة البصريات : 85 مستفيدا.

فيما استفاد 3185 شخصا في وضعية إعاقة من أطفال مركز حماية الطفولة بزاكورة، ومنخرطي جمعية تافيلالت للأشخاص في وضعية إعاقة بأرفود، وكذا المواطنين في وضعية هشاشة من البرامج الطبية التضامنية المنظمة بالموازاة، في هذه العمالات والأقاليم والجماعات. موزعين كالتالي: جماعة ملعب : 1581 مستفيدا جماعة اغبالو نكردوس : 1604 مستفيد.

وبالمناسبة أكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تواصل تفعيل الدور الذي ينبغي على التعاضدية العامة أن تقوم به في إطار الاختصاصات الموكولة لها، بما يقرب هذه الخدمات ويسهل الولوج إليها من طرف كافة المنخرطين وفي مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، وفي جميع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية في مجموع التراب الوطني، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى المركب الصحي والاجتماعي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لتلقي العلاج والتطبيب.

وبخصوص تنظيم برامج طبية تضامنية بالموازاة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية هشاشة، بشراكة وتعاون مع السلطات المحلية، أكد عبد المولى عبد المومني على أن التعاضدية العامة مؤسسة مواطنة، ولا يمكنها إلا أن تكون في خدمة المواطنين الذين في أمس الحاجة للعلاج والتطبيب انسجاما مع التوجهات العامة لبلادنا في مجال توفير الخدمات الصحية وتقريبها، وهي نفسها التوجهات التي ما فتئ الملك محمد السادس يشددعليها، حيث يؤكد على أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن.

وجدير بالذكر أن الطاقم الذي أشرف على تنفيذ هذه البرامج الطبية والتضامنية في عين المكان يتكون من (16) مستخدما وإطارا.