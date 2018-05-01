بعدما تشوه في الفيسبوك..هذا مصير شفار خطير بالفنيدق ﻿

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بالفنيدق، خلال الأسبوع الجاري، من توقيف شخص من مواليد 1988، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله على شبكات

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بالفنيدق، خلال الأسبوع الجاري، من توقيف شخص من مواليد 1988، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد كانت مصالح الشرطة القضائية قد تفاعلت بجدية مع المقطع الذي أظهر المشتبه به متلبسا بسرقة ملابس وأغطية من فوق سطح أحد المنازل، وفتحت بشأنه بحثا مكن من تحديد هوية المشتبه به وبالتالي توقيفه.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه به، تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.