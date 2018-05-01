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مثير..هاشتاغ ''الأخبار الزائفة'' يجتاح الفايسبوك.. والحكومة في قفص الاتهام

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 00:20 مثير..هاشتاغ الأخبار الزائفة يجتاح الفايسبوك.. والحكومة في قفص الاتهام | مجتمع
مثير..هاشتاغ ''الأخبار الزائفة'' يجتاح الفايسبوك.. والحكومة في قفص الاتهام
اجتاح هاشتاغ ''#أخبار_زائفة'' مواقع التواصل الاجتماعي، صوحب بتعليقات ساخرة من رواد العالم الأزرق حول ما صرح به الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

شوف تيفي

اجتاح هاشتاغ ''#أخبار_زائفة'' مواقع التواصل الاجتماعي، صوحب بتعليقات ساخرة من رواد العالم الأزرق حول ما صرح به الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وجاء سبب هذا الهاشتاغ المثير ردا على تصريح أعقب انعقاد المجلس الحكومي، نهار الخميس الماضي، أكد فيه الخلفي أن حملة المقاطعة اعتمدت على ''معطيات غير صحيحة''، مشيرا إلى أن ترويج أخبار زائفة مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، قبل أن يضيف سنراجع القانون الحالي من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر بالاقتصاد الوطني.

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الخلفي تهديدا للمقاطعين بمتابعتهم قضائيا، معتبرين أن الحكومة فشلت مجددا في التفاعل مع موضوع المقاطعة التي دخلت أسبوعها الثالث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة هاشتاغ الخلفي مقاطعة

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