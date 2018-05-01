عاجل..خلود الجابري تبكي بحرارة:'' هاشنو دار ليا بوعشرين بالمكتب ديالو''..والقاضي يتخذ هذا القرار ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الجمعة 11ماي، تأجيل أشغال الجلسة السرية إلى يوم الاثنين 14 ماي، وذلك بعد الاستماع للمشتكيتين نعيمة لحروري وخلود الجابري.

''شوف تيفي''

قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الجمعة 11ماي، تأجيل أشغال الجلسة السرية إلى يوم الاثنين 14 ماي، وذلك بعد الاستماع للمشتكيتين نعيمة لحروري وخلود الجابري.

وأكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن خلود الجابري وقبل قرار التأجيل، كشفت وهي تذرف الدموع كيف استباح بوعشرين جسدها كرها مستغلا ظروفها العائلية والاجتماعية وحاجتها للعمل، وحاول افتضاض بكارتها بالقوة، وأمام رفضها لتلبية رغباته، مارس عليها ضغوطا مهنية لإجبارها على الخضوع لنزواته وحاول ممارسة الجنس معها، حيث تعرضت لمحاولة الاغتصاب مرات عديدة.

وأكد ذات المصدر أن هيئتا الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، والدفاع عن بوعشرين، وجهتا مجموعة من الأسئلة إلى المشتكية خلود الجابري التي ردت وكشفت بالضبط ما وقع بينها وبين بوعشرين داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' إلى أن هناك احتمال لعرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة، إذا واصل

المتهم تماديه في انكار المنسوب إليه ، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني تنتهج ''تكتيكا'' يتمثل في عدم طرح الأسئلة على المتهم والاكثار منها حتى يتم الاستماع للضحايا ويتم عرض الفيديوهات.

وأبرز مصدرنا أن أحد محامي الطرف المدني والذي تحفظ عن ذكر اسمه، قال: ''إن الأمر الذي حصل مع خلود جلل.. وحينما كانت تحكي خلود، ظهر بوعشرين كوحش بشري، خاصة عندما كان يستهزء كل مرة ويبتسم وهو ينظر إلى مكان الضحايا لحظة الاستماع إليهن''.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم كانت ساخنة، وعرفت الاستماع للمشتكية نعيمة لحروري والتي كشفت بعد مواجهتها بالمتهم توفيق بوعشرين عن معطيات جد صادمة حول ما وقع بينهما داخل مكتبه، حيث أكدت تعرضها للاغتصاب والتعنيف على يد بوعشرين داخل مكتبه الخاص.