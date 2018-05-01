مثير..فنان مغربي مشهور شفرو ليه التلفون وها كيفاش + تفاصيل خطيرة ﻿

تعرض الفنان ميلود مسناوة أحد أفراد مجموعة ''مسناوة'' الشهيرة، إلى سرقة هاتفه النقال من نوع ''آيفون''، مساء أمس الخميس، بالحي المحمدي.

شوف تيفي

تعرض الفنان ميلود مسناوة أحد أفراد مجموعة ''مسناوة'' الشهيرة، إلى سرقة هاتفه النقال من نوع ''آيفون''، مساء أمس الخميس، بالحي المحمدي.

وكشف مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن الفنان ميلود مسناوة كان واقفا أمام المركب الثقافي الحي المحمدي مع الفنان والإعلامي عبد الكبير حزيران، وكان يتحدث في هاتفه قبل أن يفاجأ بشخصين على متن دراجة نارية، انتشل أحدهما هاتفه من يد ميلود.

وأضاف المصدر ذاته أن ميلود مسناوة حاول اللحاق بالسارق، حيث سقط الأخير، ثم لاذ بالفرار مرة أخرى، بسبب تعرض ميلود للسقوط على الأرض، حيث أصيب على مستوى يده.

وأشار ذات المصدر أن العملية وقعت على مستوى حي التقدم بالحي المحمدي الذي يتواجد به المركب الثقافي المذكور، في حين انتقل الضحية إلى مقر الأمن لتحرير شكاية في الموضوع.