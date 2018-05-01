عاجل وبالفيديو.. مديرية الحموشي تدخل على خط حادث سلب شرطيين لهاتف شخص قيل إنه صورهما يتلقيان رشوة بالشارع العام ﻿

في خضم الجدل الذي رافق نشر صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' شريط فيديو مصحوب بتعليقات ومزاعم مفادها أن'' الأمر يتعلق بمحاصرة بعض المواطنين لشرطيين بدعوى تورطهما في استلام مبالغ مالية عن

شوف تيفي

في خضم الجدل الذي رافق نشر صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' شريط فيديو مصحوب بتعليقات ومزاعم مفادها أن'' الأمر يتعلق بمحاصرة بعض المواطنين لشرطيين بدعوى تورطهما في استلام مبالغ مالية عن طريق الرشوة من أحد مستعملي الطريق''، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في إطار حرصها على تنوير الرأي العام، ورفعا للبس الذي تسببت فيه هذه المزاعم أن البحث الذي باشرته في شأن الشريط المنشور، أوضح أنه يتعلق بتسجيل مخالفة مرورية في حق سائق سيارة بسبب توقيف مركبته في مكان ممنوع بشارع الجزائر بمدينة تطوان، مساء اليوم الجمعة، وهي العملية التي حاول توثيق إجراءاتها شخص بواسطة هاتفه المحمول.

وأضافت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بالشخص الذي يظهر في الشريط وهو يهدد موظفي الشرطة، والذي تسببت تهديداته في تغليط عدد من الأشخاص، قبل أن يتأكد بأن المعني بالأمر كان نزيل مستشفى الأمراض العقلية والعصبية في عدة مناسبات، وأن لا علاقة له بالمتسبب في المخالفة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر على مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية بسبب حالته الصحية.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن تطوان مزاعم الرشوة التي أطلقها الشخص المذكور، مؤكدة أنها استمعت لكل من مرتكب المخالفة وللشرطيين ولعدد من الشهود، فتبين لها أن الأمر يتعلق باتهامات كيدية صدرت عن شخص قرر الطب النفسي الاحتفاظ به بسبب حالته العقلية والنفسية.