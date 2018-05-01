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بعد شهور على إطلاق الرصاص في مقهى ''لاكريم'' هذا هو جديد القضية

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 23:06 بعد شهور على إطلاق الرصاص في مقهى لاكريم هذا هو جديد القضية | حوادث و حقوق
بعد شهور على إطلاق الرصاص في مقهى ''لاكريم'' هذا هو جديد القضية
ستعرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء المقبل 15 ماي الجاري موعدا لأول جلسة لمحاكمة المتورطين في جريمة ''لاكريم'' المافيوزية التي هزت المدينة الحمراء، حسب ما كشفت

شوف تيفي

ستعرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء المقبل 15 ماي الجاري موعدا لأول جلسة لمحاكمة المتورطين في جريمة ''لاكريم'' المافيوزية التي هزت المدينة الحمراء، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وكانت هذه الجريمة قد أودت بحياة نجل مسؤول قضائي وجرح زميلته في كلية الطب التي كانت برفقته وشخص آخر، ووصل صداها خارج المغرب، لارتباطها بشبكة مافيوزية دولية.

وكان أحد منفذي الجريمة المافيوزية التي استهدفت مقهى لاكريم بمراكش بداية شهر نونبر المنصرم، اعترف مؤخرا من داخل زنزانته بسجن لوداية بالمنسوب إليه.

 

‫شوف تيفي

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مقهى لاكريم مراكش تحقيق محكمة

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