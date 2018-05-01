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هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الوداد و أولمبيك أسفي

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 23:02 هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الوداد و أولمبيك أسفي | سبور
هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الوداد و أولمبيك أسفي
عينت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحكم هشام التيازي لقيادة المباراة التي ستجمع فريق الوداد الرياضي، أمام فريق أولمبيك آسفي، برسم مباريات الجولة 29 من البطولة

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عينت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحكم هشام التيازي لقيادة المباراة التي ستجمع فريق الوداد الرياضي، أمام فريق أولمبيك آسفي، برسم مباريات الجولة 29 من البطولة الاحترافية.

وسيساعد الحكم التيازي في هذه المباراة، كل من الراجي مصطفى و أبرتون عبد الصمد، و لسكاوسات السعيد كحكم رابع.

ويذكر أن المباراة بين الوداد الرياضي و أولمبيك أسفي ، ستجرى يوم غد السبت بداية من الساعة السابعة مساء، على أرضية ملعب المسيرة بمدينة أسفي، علما أن الوداد ينافس على لقب البطولة الاحترافية، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة خلف المتصدر اتحاد طنجة صاحب ال49 نقطة.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الوداد الرياضي أولمبيك أسفي البطولة الاحترافية

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