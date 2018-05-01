 ''ريدوان'' يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا ﻿
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ريدوان يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا | ثقافة و فنون

''ريدوان'' يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا

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''ريدوان'' يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 22:33 ريدوان يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا | ثقافة و فنون
''ريدوان'' يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن قيمة الشريط الدعائي لتسويق مدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا، الذي سيقوم المنتج والموزع العالمي المغربي ''ريدوان'' بتسجيله خلال الأسبوع القادم تبلغ

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن قيمة الشريط الدعائي لتسويق مدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا، الذي سيقوم المنتج والموزع العالمي المغربي ''ريدوان'' بتسجيله خلال الأسبوع القادم تبلغ حوالي 400 مليون سنتيم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن القيمة المالية ستوزع بين المكتب الوطني للسياحة المساهم ب 200 مليون سنتيم، وبلدية أكادير المساهمة ب 100 مليون سنتيم، والمجلس الجهوي لسوس بحصة 100 مليون أي ما يعادل 400 مليون سنتيم كقيمة إجمالية للصفقة.

وأشارت مصادر ''شوف تيفي'' أنه بالرغم من القيمة المالية الكبيرة للفيديو الترويجي، إلا أن مدته لا تتجاوز دقيقة واحدة، سيجرى عرضه ضمن فعاليات كأس العالم بروسيا هذا الصيف، وسيحل ممثل شركة الموزع والمنتج ''ريدوان'' لإمضاء عقد الصفقة، وتسلم المبلغ المالي المتفق عليه مع الشركاء والمتدخلين في هذه الصفقة.

ويأتي هذا الفيديو لتسويق الوجهة السياحية لمدينة أكادير، والتعريف بمؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية، لتشجيع السياح الأجانب على زيارة المدينة لإنعاش العجلة الاقتصادية لعاصمة سوس التي تعاني من انتكاسة نوعية في الآونة الأخيرة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير المنتج ريدوان دعائية حملة مونديال روسيا تسويق وجهة سياحية 400 مليون

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