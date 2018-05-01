عاجل..بعد لحروري: خلود الجابري تواجه بوعشرين وتكشف عن معطيات مثيرة بخصوص ما وقع بينهما داخل مكتبه الخاص وها كيفاش كان كيغتصبها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن القاضي بوشعيب فريح، أمر قبل قليل بعد الانتهاء من الاستماع للمشتكية نعيمة لحروري، بمواجهة المتهم توفيق بوعشرين بالمشتكية الثانية خلود الحابري والتي تتهمه

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن القاضي بوشعيب فريح، أمر قبل قليل بعد الانتهاء من الاستماع للمشتكية نعيمة لحروري، بمواجهة المتهم توفيق بوعشرين بالمشتكية الثانية خلود الحابري والتي تتهمه بالتحرش الجنسي بها ومحاولة اغتصابها خلال عملها لديه بموقع ''اليوم 24''

وأكدت المصادر ذاتها أن خلود الجابري وخلال مواجهتها بالمتهم توفيق بوعشرين، كشفت عن معطيات مثيرة، بخصوص طريقة تعامله معها ومحاولاته التحرش بها، وما وقع بينهما داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم بالبيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن خلود الجابري، كشفت في محضر الاستماع لها، أنها ومنذ التحاقها بالعمل بالموقع ''اليوم24''، استباح بوعشرين جسدها كرها مستغلا ظروفها العائلية والاجتماعية وحاجتها للعمل، وحاول افتضاض بكارتها بالقوة، وأمام رفضها لتلبية رغباته، مارس عليها ضغوطا مهنية لإجبارها على الخضوع لنزواته، حيث تعرضت لمحاولة الاغتصاب مرات عديدة.