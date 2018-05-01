سيدة بغات تسيفط شاب الحبس والتحقيق الأمني يقلب عليها الطاولة ويعتقلها + تفاصيل مثيرة ﻿

بناء على شكاية تقدمت بها والدة طفل إلى مصالح الدائرة الأمنية الثالثة لأمن مكناس، تفيد فيها بتعرض ابنها لهتك عرض من قبل ابن الجيران في خلاء بمحيط حي بني امحمد بمكناس،

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بناء على شكاية تقدمت بها والدة طفل إلى مصالح الدائرة الأمنية الثالثة لأمن مكناس، تفيد فيها بتعرض ابنها لهتك عرض من قبل ابن الجيران في خلاء بمحيط حي بني امحمد بمكناس، أوقفت عناصر أمنية تابعة للدائرة نفسها، بحر الأسبوع الماضي شابا في عقده الثاني، للاشتباه في تورطه في هتك عرض طفل يقطن بجوار مقر سكناه، إذ نفى التهمة الموجهة إليه، ما تطلب تعميق البحث في ملابسات الواقعة بأمر من النيابة العامة المختصة، حسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن تقرير الفحص الطبي الدقيق خلص في نهاية الأمر، إلى عدم ظهور أي آثار تثبت تعرض الطفل لاعتداء جنسي، ما اضطر السلطات القضائية إلى تعميق البحث من جديد، من أجل فك هذا اللغز، انتهى باعتقال أم الطفل ''الضحية'' بعد اعترافها بأنها هي من قامت بحبك هذا السيناريو الوهمي وتلفيق تهمة لا علاقة لها بالواقع بتواطؤ مع ابنها، بهدف النيل من سمعة وكرامة أسرة الشاب المشتكى به، لأسباب لها علاقة بسوء الجوار منذ مدة لم يفصح عن تفاصيلها.