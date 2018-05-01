 عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين:'' عنفني وغتاصبني..'' والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية ﻿
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عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين:'' عنفني وغتاصبني..'' والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 22:02 عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين: عنفني وغتاصبني.. والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية | بوليتيك
عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين:'' عنفني وغتاصبني..'' والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المشتكية نعيمة لحروري، ذرفت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال المحاكمة السرية، الدموع بحرارة وهي تكشف عن فظاعة ما وقع بينها وبين المتهم توفيق بوعشرين،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المشتكية نعيمة لحروري، ذرفت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال المحاكمة السرية، الدموع بحرارة وهي تكشف عن فظاعة ما وقع بينها وبين المتهم توفيق بوعشرين، والطريقة التي اغتصبها بها وكيف مارس عليها الجنس داخل مكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم بالبيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نعيمة لحروري، أكدت أن بوعشرين، استدرجها إلى مكتبه وجردها من ملابسها قبل أن يعمد إلى اغتصابها وتعنيفها خلال محاولتها مقاومته، وهو ما جعل بعض المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، يذرفون الدموع تأثرا نظرا لخطورة المعطيات التي كشفت عنها لحروري بخصوص ما وقع بينها وبين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكدت المصادر ذاتها أن نعيمة لحروري، وهي تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين، طالبت بعدم تسريب التفاصيل الكاملة الخاصة بواقعة تعرضها للاغتصاب، بالإضافة إلى عدم نشر معطيات تتعلق بجسدها .

تجدر الإشارة إلى أن محاضر الاستماع للضحايا في ملف بوعشرين، تكشف عن وجود فيديوهات، توثق للحظة تعرض المشتكيات للاغتصاب والتحرش الجنسي على يد توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحايا توفيق بوعشرين الاغتصاب نعيمة لحروري

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