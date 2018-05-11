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إضراب للتجار والمهنيين بإنزكان يشل الحركة الاقتصادية بأكبر مركز تجاري بالجنوب''صور+فيديو''

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 21:55 إضراب للتجار والمهنيين بإنزكان يشل الحركة الاقتصادية بأكبر مركز تجاري بالجنوبصور+فيديو | مجتمع
إضراب للتجار والمهنيين بإنزكان يشل الحركة الاقتصادية بأكبر مركز تجاري بالجنوب''صور+فيديو''
تعيش مدينة إنزكان شللا تاما يومه الجمعة بعد أن قرر عدد من التجار والحرفيين بالمنطقة إغلاق محلاتهم التجارية والاستجابة للإضراب، الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين بإنزكان.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش مدينة إنزكان شللا تاما يومه الجمعة بعد أن قرر عدد من التجار والحرفيين بالمنطقة إغلاق محلاتهم التجارية والاستجابة للإضراب، الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين بإنزكان.

ويأتي هذا الإضراب كشكل احتجاجي على التهميش والإقصاء، الذي يعيش في ظله مجموعة من التجار والحرفيين بمدينة إنزكان، وتنديدا ضد الحصار المفروض عليهم من طرف مجموعة من اللوبيات الاقتصادية والمجالس المنتخبة، التي تجاهلت ملفاتهم المطلبية، والرامية إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة نشاطاتهم التجارية، وكذا رفع المضيقات التي يخضع لها بعض التجار من طرف باعة الأرصفة الذين أغلقوا كل المنافذ والممرات المؤدية لمحلاتهم التجارية، الشيء الذي جعلهم في حصار حقيقي، ويكبدهم خسائر فادحة جراء الكساد التجاري، إضافة إلى الأضرار الصحية والمعنوية التي لحقت بهم.

وخرج التجار المتضررون صبيحة اليوم الجمعة بعد إغلاقهم لمحلاتهم التجارية في وقفة احتجاجية إنذارية، تنديدا بإقصائهم من الاستفادة من مشاريع منجزة بالمدينة خاصة المحلات والمربعات التي يضمها سوق الحرية، والتي أكدوا أنها جرى توزيعها بانتقائية على مجموعة من الباعة المتجولين، الذين سرعان ما هجروها، وعادوا مرة أخرى لممارسة نشاطهم التجاري بالشارع العام.

وطالب التجار المحتجون في وقفتهم من السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي إيجاد حل جذري لمشاكلهم العديدة التي يتخبطون فيها والمتمثلة في محاربة الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي وتوفير ظروف الاشتغال والإنارة وتهيئة مرافق الأسواق والنظر في ملف سوق المتلاشيات، الذي يعتبر نقطة سوداء تسيء لسمعة وجمالية مدينة إنزكان، حيث أصبح على حد قولهم مرتعا للفوضى والتسيب، ناهيك عن التعسف الضريبي على التجار، الذين يتم احتساب المليمترات الخارجة من الواقيات للزيادة من قيمة الضريبة تنفيذا للقرار الجبائي الأخير الذي مرره المجلس الجماعي في إحدى دوارته وصادق عليه.

هذا، واستنكر المضربون سياسة اللامبالاة التي ينهجها مسؤولو جماعة إنزكان والآذان الصماء، التي تواجه بها السلطات مطالبهم المشروعة، وأكدوا أن هذه الوقفة والإضراب ما هو إلا خطوة إنذارية، في انتظار خطوات نضالية مستقبلية ما لم يتم التجاوب مع مشاكلهم في أقرب الآجال.

ومن جهة أخرى، تسبب هذا الإضراب في حالة من الشلل التام بمدينة إنزكان، إذ وجد عدد من المواطنين أنفسهم محرومين من قضاء حاجياتهم وتلبية رغباتهم الشرائية.

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شوف تيفي المغرب إنزكان إضراب تجار حرفيين شلل تجاري تام مطالب سلطات

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