بالصورة..اختفاء قاصرة بدوار ضواحي بير الجديد في ظروف غامضة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت أمس الخميس، في ظروف غامضة بعد مغادرتها لمنزل أسرتها المتواجد بدوار برس بمنطقة بير الجديد.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت أمس الخميس، في ظروف غامضة بعد مغادرتها لمنزل أسرتها المتواجد بدوار برس بمنطقة بير الجديد.

وأوضحت والدة المختفية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أن ابنتها ''منى.ش''، غادرت منزل الأسرة صباح أمس الخميس، بالموازاة مع السوق الأسبوعي للدوار، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية لمصالح الدرك الملكي والتي فتحت تحقيقا للكشف عن المكان الذي تتواجد به القاصرة.

وأكدت والدة ''منى'' أنها استفسرت صديقات ابنتها، لكنها فشلت في الحصول على معلومات قد تمكنها من العثور عليها، مبرزة أن هاتف ابنتها النقال ما يزال يعمل، وقد حاولت الأسرة الاتصال لها، لكنها لا ترد.