 مؤلم.. العثور على سيدة طايحة في بئر مهجور في الناظور وها كيفاش لقاوها ﻿
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مؤلم.. العثور على سيدة طايحة في بئر مهجور في الناظور وها كيفاش لقاوها

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 21:37 مؤلم.. العثور على سيدة طايحة في بئر مهجور في الناظور وها كيفاش لقاوها | حوادث و حقوق
مؤلم.. العثور على سيدة طايحة في بئر مهجور في الناظور وها كيفاش لقاوها
اهتز دوار اموحاي جماعة بني شيكر أمس الخميس بعد العثور على جثة سيدة متحللة، بعدما اكتشفها حارس أحد المقالع المتواجدة بالقرب من البئر ، بعدما لاحظ وجود رائحة كريهة تنبعث من البئر عندما كان يتجول

شوف تيفي

اهتز دوار اموحاي جماعة بني شيكر أمس الخميس بعد العثور على جثة سيدة متحللة، بعدما اكتشفها حارس أحد المقالع المتواجدة بالقرب من البئر ، بعدما لاحظ وجود رائحة كريهة تنبعث من البئر عندما كان يتجول بالقرب منه مما اضطره إلى إبلاغ رجال الدرك.

هذا وتم نقل السيدة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، بعد انتشالها من بئر مهجور بعمق 30 مترا، وبه حوالي 3 أمتار من الماء، ولا يرتفع علو فوهته كثيرا عن سطح الأرض، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وعلى خلفية ذلك فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول ملابسات الموضوع للتأكد إن كان الأمر يتعلق بجريمة أم بحالة انتحار أم بحادث عرضي.

 

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بئر الناظور دوار سيدة انتحار وفاة

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