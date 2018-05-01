نجيب بوليف يعطي انطلاقة عدد من المشاريع بمدينة ورزازات ﻿

حل ''محمد نجيب بوليف'' وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بمدينة ورزازات صباح اليوم، وذلك لإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التي تهم التسجيل الطرقي. وبهذا الخصوص قام ''بوليف'' رفقة المدير الإقليمي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حل ''محمد نجيب بوليف'' وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بمدينة ورزازات صباح اليوم، وذلك لإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التي تهم التسجيل الطرقي.

وبهذا الخصوص قام ''بوليف'' رفقة المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بوزرازات ''المسكيني يونس'' على تدشين مركز جديد لتسجيل السيارات وحلبة امتحان ذات جودة عالية وبمواصفات ومعايير دولية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذا المركز الجديد سيسمح للمواطنين بورزازات من الاستفادة من خدمات جيدة وفي ظروف ملائمة تستجيب لتطلعاتهم وسيقلص من الضغط الذي كان ممارسا على مجموعة من المراكز الخاصة بتسجيل السيارات بجهة درعة تافيلالت.

وأضافت ذات المصادر، أن حلبة امتحان نيل رخصة السياقة الذي جرى تدشينه تعد من بين الحلبات الخمس على الصعيد الوطني التي تتوفر فيها خصائص ومميزات عالية وتصنف ضمن الحلبات العالمية.

هذا وبلغت تكلفة هذين المشروعين حوالي 5.2 مليون درهم، واستمرت فيهما الأشغال لمدة سنة، وسيمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي السيارات وكذا تقوية مردود العاملين بالقطاع، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لاشتغالهم في أحسن الظروف بعيدا عن الزحمة والضغط والاكتضاض.