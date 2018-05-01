حملة أمنية واسعة في محيط منطقة لاجيروند استعدادا لزيارة ملكية مرتقبة ﻿

تجري السلطات الأمنية بالدار البيضاء حملات تمشيطية واسعة بالعاصمة الاقتصادية، وذلك استعدادا لزيارة ملكية مرتقبة للمدينة في غضون الساعات المقبلة.

شوف تيفي

تجري السلطات الأمنية بالدار البيضاء حملات تمشيطية واسعة بالعاصمة الاقتصادية، وذلك استعدادا لزيارة ملكية مرتقبة للمدينة في غضون الساعات المقبلة.

وإلى ذلك علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن الحملات الأمنية التمشيطية طالت منطقة المدينة القديمة، حيث تم اعتقال أشخاص ليلة الأربعاء الماضي، وذلك في إطار الحملات الاستباقية.

إلى ذلك تشهد مدينة الرباط ترتيبات خاصة لاستقبال الملك محمد السادس ، قادما إليها من الكونغو، حيث كان قد شارك في العاصمة الكونغولية برازافيل بمؤتمر قمة رؤساء دول لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق، وذلك في إطار زيارة صداقة وعمل لهذا البلد الشقيق.