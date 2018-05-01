 الحموشي يقوم بتعيين عدد من الأطر الأمنية الشابة في مناصب حساسة بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ريدوان يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا | ثقافة و فنون

''ريدوان'' يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا

عاجل..بعد لحروري: خلود الجابري تواجه بوعشرين وتكشف عن معطيات مثيرة بخصوص ما وقع بينهما داخل مكتبه الخاص وها كيفاش كان كيغتصبها | بوليتيك

عاجل..بعد لحروري: خلود الجابري تواجه بوعشرين وتكشف عن معطيات مثيرة بخصوص ما وقع بينهما داخل مكتبه

سيدة بغات تسيفط شاب الحبس والتحقيق الأمني يقلب عليها الطاولة ويعتقلها + تفاصيل مثيرة | مجتمع

سيدة بغات تسيفط شاب الحبس والتحقيق الأمني يقلب عليها الطاولة ويعتقلها + تفاصيل مثيرة

عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين: عنفني وغتاصبني.. والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية | بوليتيك

عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين:'' عنفني وغتاصبني..'' والمحامون يبكون تأثرا

إضراب للتجار والمهنيين بإنزكان يشل الحركة الاقتصادية بأكبر مركز تجاري بالجنوبصور+فيديو | مجتمع

إضراب للتجار والمهنيين بإنزكان يشل الحركة الاقتصادية بأكبر مركز تجاري بالجنوب''صور+فيديو''

بالصورة..اختفاء قاصرة بدوار ضواحي بير الجديد في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

بالصورة..اختفاء قاصرة بدوار ضواحي بير الجديد في ظروف غامضة

لأول مرة وبالصور.. الراقصة نور في مهرجان كان السينمائي شوفو أشنو لابسة | ثقافة و فنون

لأول مرة وبالصور.. الراقصة نور في مهرجان كان السينمائي شوفو أشنو لابسة

مؤلم.. العثور على سيدة طايحة في بئر مهجور في الناظور وها كيفاش لقاوها | حوادث و حقوق

مؤلم.. العثور على سيدة طايحة في بئر مهجور في الناظور وها كيفاش لقاوها

فيديو : الفتح الرباطي يسجل هدف التعادل مثير للجدل أمام الجيش الملكي | بووز

فيديو : الفتح الرباطي يسجل هدف التعادل مثير للجدل أمام الجيش الملكي

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

الحموشي يقوم بتعيين عدد من الأطر الأمنية الشابة في مناصب حساسة بأكادير

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 20:33 الحموشي يقوم بتعيين عدد من الأطر الأمنية الشابة في مناصب حساسة بأكادير | بوليتيك
الحموشي يقوم بتعيين عدد من الأطر الأمنية الشابة في مناصب حساسة بأكادير
عرفت مدينة أكادير التحاق مجموعة من الأطر والكفاءات الأمنية الشابة الجديدة التي عينها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ''عبد اللطيف الحموشي'' صباح اليوم الجمعة بعدد من المفوضيات والدوائر

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرفت مدينة أكادير التحاق مجموعة من الأطر والكفاءات الأمنية الشابة الجديدة التي عينها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ''عبد اللطيف الحموشي'' صباح اليوم الجمعة بعدد من المفوضيات والدوائر الأمنية بالمدينة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جرى تعيين العميد الممتاز ''يوسف عبودو'' كرئيس لمفوضية أمن تكيوين خلفا للعميد الممتاز ''بومدين''.

وتقلد العميد ''عبودو'' عدة مهام ومسؤوليات داخل مختلف الأسلاك الأمنية التي تدرج عبرها من فرقة الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ورئيس الأمن العمومي بفرقة الدراجين إلى أن حظي بثقة الحموشي وتم تنصيبه كرئيس لمفوضية تيكوين.

وإلى جانب ''عبودو''، جرى أيضا تعيين كل من عميد الشرطة ” رشيد تاني ” رئيسا للدائرة الأمنية الخامسة بمدينة أكادير، و''بوهدا” كضابط مكلف بأمن مطار المسيرة بأكادير.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن كل هذه التعيينات الجديدة تدخل ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال سياسة تشبيب المصالح الأمنية بمختلف جهات المملكة، وذلك بإدماج الكفاءات الشابة، وإعطائها فرصة تقلد المهام والمناصب الحساسة لتحمل المسؤولية والاستفادة من مهاراتها وعطاءاتها المكتسبة للرقي بالمنظومة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة للوطن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير الحموشي تعيينات جديدة الأمن الوطني شابة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..بعد لحروري: خلود الجابري تواجه بوعشرين وتكشف عن معطيات مثيرة بخصوص ما وقع بينهما داخل مكتبه الخاص وها كيفاش كان كيغتصبها | بوليتيك

عاجل..بعد لحروري: خلود الجابري تواجه بوعشرين وتكشف عن معطيات مثيرة بخصوص ما وقع بينهما داخل مكتبه الخاص وها كيفاش كان كيغتصبها

عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين: عنفني وغتاصبني.. والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية | بوليتيك

عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين:'' عنفني وغتاصبني..'' والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية

عاجل..المشتكية نعيمة لحروري تُفجرها في وجه بوعشرين خلال أشغال الجلسة السرية :عراني و مارس عليا الجنس فوق الكنبة وهاشنو دار منين سالا.. | بوليتيك

عاجل..المشتكية نعيمة لحروري تُفجرها في وجه بوعشرين خلال أشغال الجلسة السرية :''عراني و مارس عليا الجنس فوق الكنبة وهاشنو دار منين سالا..''

حملة أمنية واسعة في محيط منطقة لاجيروند استعدادا لزيارة ملكية مرتقبة | بوليتيك

حملة أمنية واسعة في محيط منطقة لاجيروند استعدادا لزيارة ملكية مرتقبة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مخلفات مجزرة أوروز..دماء و روائح كريهة و الساكنة تحتج | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

مخلفات مجزرة أوروز..''دماء و روائح كريهة'' و الساكنة تحتج

بالفيديو..ساكنة البيضاء تعاني من التحرش الجنسي وسط حافلات النقل العمومي | حصاد اليوم

بالفيديو..ساكنة البيضاء تعاني من التحرش الجنسي وسط حافلات النقل العمومي

شاب مغربي يعترف..شفروني فالطوبيس والدراري كيطلعو يتحرشو بالبنات فالطوبيسات | بــووز

شاب مغربي يعترف..شفروني فالطوبيس والدراري كيطلعو يتحرشو بالبنات فالطوبيسات

لموت ديال الضحك مع ردود أفعال المغاربة على قرار الحكومة بخصوص المتابعة القضائية في نشر أخبار زائة حول حملة المقاطعة..شوفو الأجوبة المثيرة | نسولو الناس

لموت ديال الضحك مع ردود أفعال المغاربة على قرار الحكومة بخصوص المتابعة القضائية في نشر أخبار زائة حول حملة المقاطعة..شوفو الأجوبة المثيرة

﻿

آخر المستجدات

ريدوان يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا | ثقافة و فنون
منذ 30 دقيقة

''ريدوان'' يبرم صفقة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنتاج دقيقة إشهارية لتسويق مدينة أكادير بمونديال روسيا

عاجل..بعد لحروري: خلود الجابري تواجه بوعشرين وتكشف عن معطيات مثيرة بخصوص ما وقع بينهما داخل مكتبه الخاص وها كيفاش كان كيغتصبها | بوليتيك

عاجل..بعد لحروري: خلود الجابري تواجه بوعشرين وتكشف عن معطيات مثيرة بخصوص ما وقع بينهما داخل مكتبه

سيدة بغات تسيفط شاب الحبس والتحقيق الأمني يقلب عليها الطاولة ويعتقلها + تفاصيل مثيرة | مجتمع

سيدة بغات تسيفط شاب الحبس والتحقيق الأمني يقلب عليها الطاولة ويعتقلها + تفاصيل مثيرة

عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين: عنفني وغتاصبني.. والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية | بوليتيك

عاجل..نعيمة لحروري تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين:'' عنفني وغتاصبني..'' والمحامون يبكون تأثرا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.