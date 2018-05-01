الحموشي يقوم بتعيين عدد من الأطر الأمنية الشابة في مناصب حساسة بأكادير ﻿

عرفت مدينة أكادير التحاق مجموعة من الأطر والكفاءات الأمنية الشابة الجديدة التي عينها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ''عبد اللطيف الحموشي'' صباح اليوم الجمعة بعدد من المفوضيات والدوائر

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرفت مدينة أكادير التحاق مجموعة من الأطر والكفاءات الأمنية الشابة الجديدة التي عينها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ''عبد اللطيف الحموشي'' صباح اليوم الجمعة بعدد من المفوضيات والدوائر الأمنية بالمدينة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جرى تعيين العميد الممتاز ''يوسف عبودو'' كرئيس لمفوضية أمن تكيوين خلفا للعميد الممتاز ''بومدين''.

وتقلد العميد ''عبودو'' عدة مهام ومسؤوليات داخل مختلف الأسلاك الأمنية التي تدرج عبرها من فرقة الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ورئيس الأمن العمومي بفرقة الدراجين إلى أن حظي بثقة الحموشي وتم تنصيبه كرئيس لمفوضية تيكوين.

وإلى جانب ''عبودو''، جرى أيضا تعيين كل من عميد الشرطة ” رشيد تاني ” رئيسا للدائرة الأمنية الخامسة بمدينة أكادير، و''بوهدا” كضابط مكلف بأمن مطار المسيرة بأكادير.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن كل هذه التعيينات الجديدة تدخل ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال سياسة تشبيب المصالح الأمنية بمختلف جهات المملكة، وذلك بإدماج الكفاءات الشابة، وإعطائها فرصة تقلد المهام والمناصب الحساسة لتحمل المسؤولية والاستفادة من مهاراتها وعطاءاتها المكتسبة للرقي بالمنظومة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة للوطن.