 ابن كيران يقاطع مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية وهؤلاء هم السياسيون والفنانون الحاضرون ﻿
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ابن كيران يقاطع مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية وهؤلاء هم السياسيون والفنانون الحاضرون

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 20:24 ابن كيران يقاطع مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية وهؤلاء هم السياسيون والفنانون الحاضرون | بوليتيك
ابن كيران يقاطع مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية وهؤلاء هم السياسيون والفنانون الحاضرون
انضم عبد الإله ابن كيران إلى لائحة الأمناء العامين للأحزاب المقاطعين لمؤتمر حزب ''التقدم والاشتراكية'' المنعقد يومه الجمعة 11 ماي ببوزنيقة، بينما عرف المؤتمر الوطني لحزب الكتاب حضور كل من رئيس

شوف تيفي:

انضم عبد الإله ابن كيران إلى لائحة الأمناء العامين للأحزاب المقاطعين لمؤتمر حزب ''التقدم والاشتراكية'' المنعقد يومه الجمعة 11 ماي ببوزنيقة، بينما عرف المؤتمر الوطني لحزب الكتاب حضور كل من رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' و ''نزار بركة'' أمين عام حزب الاستقلال، فيما غاب الكاتب الأول لحزب ''الاتحاد الاشتراكي'' إدريس لشكر القريب توجها من حزب الكتاب.

وسجل الحضور أيضا، كل من نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، ورشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يتيم عن العدالة والتنمية، وامحند العنصر وحليمة عسالي عن الحركة الشعبية، وعبد الكريم بنعتيق، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين كـ ''عبد الكبير الركاكنة'' و''الحاج يونس'' وآخرين.

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شوف تيفي المغرب بوزنيقة ابن كيران العثماني حزب التقدم والاشتراكية مقاطعة المؤتمر الوطني العاشر الفنانين

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