رونالدو من الملاعب إلى البرامج الكرتونية ﻿

كشفت صحيفة غارديان البريطانية مساء أمس الخميس، أن هداف ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو سينتقل من عالم المستديرة إلى عالم الكرتون.

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كشفت صحيفة غارديان البريطانية مساء أمس الخميس، أن هداف ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو سينتقل من عالم المستديرة إلى عالم الكرتون.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يتجه إلى عالم التلفزيون من خلال إنتاج برنامج كرتون جديد عبارة عن سلسلة حلقات عبر فيسبوك.

وأفادت مجموعة من التقارير أن السلسلة الكرتونية سيطلق عليها اسم striker force 7 ، إذ تدور قصة الأخيرة حول فريق كرة قدم نسائي في مدينة نيويورك، وسيساعد العمل على تخطي الانقسامات العرقية والطبقية بين الناس.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة هولي وود ريبورتير، نقلا عن تصريحات اللاعب البرتغالي « قصة حياتي تشبه كثيراً الصعوبات والنجاحات التي ستواجهها اللاعبات بفريق كرة القدم النسائي في البرنامج ».