 عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء | مجتمع

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني | بوليتيك

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية | بوليتيك

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية | بووز

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية

عاجل..حادث يهز شاطئ ميرلفت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز شاطئ ميرلفت+صور

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى | اقتصاد

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي - الجيش الملكي | بووز

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي - الجيش الملكي

سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 19:50 عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء | مجتمع
عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية

شـــوف تيفي:

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المشتبه فيه كان تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبالغ مالية عن طريق الرشوة من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع ''Fast Truck'' وذلك عند استعدادهما للقيام بإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مع الإشارة أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب فتح بحث أمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم | مجتمع

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم

عـــاجل:تزامنا مع صلاة الجمعة..مْنعها دير شعبانة فالدار وشِــيْرات عليه بقرعة ديال سيدي علي فكازا | مجتمع

عـــاجل:تزامنا مع صلاة الجمعة..مْنعها دير شعبانة فالدار وشِــيْرات عليه بقرعة ديال سيدي علي فكازا

رسميا.. هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمغرب | مجتمع

رسميا.. هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمغرب

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم..في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت محروقة بعمارة سكنية بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 7 دقائق

خبر اليوم..في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت محروقة بعمارة سكنية بالبيضاء

الحكومة معندهاش ثقافة الحوار/فريق كبير بين العثماني و بنكيران/ مخاصوش يقولينا مجهولين..هكذا رد مغاربة على رئيس الحكومة حول حملة المقاطعة | نسولو الناس

الحكومة معندهاش ثقافة الحوار/فريق كبير بين العثماني و بنكيران/ مخاصوش يقولينا مجهولين..هكذا رد مغاربة على رئيس الحكومة حول حملة المقاطعة

بوجــه مكشوف:تحرمات من حنان الوالدين و منين تعرفات على شاب و حملات نكرها حيث مبغاتش تقتل الجنين وهاشنو وقع ليها منين ولدات..قصة مؤثرة للمساعدة | حالة خاصة

بوجــه مكشوف:تحرمات من حنان الوالدين و منين تعرفات على شاب و حملات نكرها حيث مبغاتش تقتل الجنين وهاشنو وقع ليها منين ولدات..قصة مؤثرة للمساعدة

بالفيديو..هذا ما وقع خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما وقع خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء | مجتمع
منذ 30 دقيقة

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني | بوليتيك

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية | بوليتيك

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية | بووز

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.