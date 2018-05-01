طاقم تحكيمي من السيشل يقود مباراة الوداد و بورلومي الطوغولي ﻿

عينت لجنة التحكيم التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقما تحكيميا من السيشل، لقيادة مباراة الوداد الرياضي وضيفه بورلومي الطوغولي، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال

شوف سبور

عينت لجنة التحكيم التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقما تحكيميا من السيشل، لقيادة مباراة الوداد الرياضي وضيفه بورلومي الطوغولي، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيقود المباراة بيرنار كاميل حكم رئيسي ، ويساعده كل من جيمس فيدريك إميل وجيلبير ليستا .

يذكر أن مباراة الوداد الرياضي وضيفه بورلومي الطوغولي، ستجرى يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، ابتداء من الساعة السابعة مساء، حيث يسعى للمحافظة على لقب عصبة الأبطال الذي توج بنسخته الأخيرة.