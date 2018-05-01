جمهور البطولة الاحترافية يحرج الجامعة بعد تجاهلها لمعاقبة الوداد بسبب الشهب الاصطناعية ﻿

عبرت مجموعة من الجماهير المغربية عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، عن استغرابها لإهمال لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حادث رمي الشهب الاصطناعية على أرضية ملعب

'' شوف سبور''

عبرت مجموعة من الجماهير المغربية عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، عن استغرابها لإهمال لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حادث رمي الشهب الاصطناعية على أرضية ملعب مركب محمد الخامس خلال المباراة التي جمعت بين فريق الوداد ونادي حسنية أكادير.

ويظهر خلال الصورة التي تداولتها صفحات موقع '' فيسبوك''، رمي جمهور فريق الوداد البيضاوي الشهب الاصطناعية على أرضية ملعب مركب محمد الخامس فوق العشب وأمام عدسات الكاميرا مباشرة على القناة الرياضية بحيث أن اللقطة موثقة خلال الدقيقة 38 من عمر المقابلة.

وعبرت الجماهير عن استيائها من تجاهل لجنة الأخلاقيات ما قامت به بعض الجماهير الودادية في حين أنها لا تترد في معاقبة جميع الأندية التي استعملت و رمت بالشهب الاصطناعية فوق أرضية الملعب.