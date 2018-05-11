بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني ﻿

تلقى السيد محمود محمد صيبوط رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية بطاقة دعوى من رئيس حزب التقدم والاشتراكية، لحضور فعاليات أشغال المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد أيام 11-12 و 13 ماي 2018

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تلقى السيد محمود محمد صيبوط رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية بطاقة دعوى من رئيس حزب التقدم والاشتراكية، لحضور فعاليات أشغال المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد أيام 11-12 و 13 ماي 2018 بمدينة بوزنيقة.

وتضمنت الرسالة لغة خارجة عن بروتوكول الدعوة الموجهة لضيف أجنبي قادم من دولة أخرى، حيث عمد نبيل بنعبد الله إلى نوع من الإشادة والتنويه بالحزب وبطولاته في الحكومة التي أقيل منها الأمين العام المنتهية ولايته بحزبه أيضا، مستعملا حديثا كله حشو لإظهار لمعان الحزب بالمرحلة الراهنة التي يعيش فيها حزب التقدم والاشتراكية مؤتمرا مفتوحا على العديد من المفاجآت والتوقعات، ولاسيما أن هياكل وفروع الحزب عاشت تخبطا وارتباكا على مستوى المؤتمرات الجهوية قبل المؤتمر الوطني، أبرزها الصراعات الأخيرة بين تيار بنبعد الله والحركة التصحيحية و''قادمون'' في ''طنجة – إنزكان – أكادير – إفران الصغير – أيت ملول – وغيرها''.

وختم بنعبد الله رسالته ذات الـ 21 سطرا بجملة تتضمن طلب ممثل عن الحزب الموريتاني، في الوقت الذي كان من الممكن أن تكون رسالته مقتضبة ومخاطبة لرئيس الحزب المستضاف.