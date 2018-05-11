 الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء | مجتمع

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني | بوليتيك

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية | بوليتيك

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية | بووز

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية

عاجل..حادث يهز شاطئ ميرلفت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز شاطئ ميرلفت+صور

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى | اقتصاد

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي - الجيش الملكي | بووز

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي - الجيش الملكي

سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 19:13 الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية | بوليتيك
الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية
افتتح في هذه الأثناء حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره العام العاشر، ببوزنيقة والذي سيستمر أيام 11 و12 و13 ماي 2018 بمدينة تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد ''. ويأتي المؤتمر بعد رفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها

شوف تيفي:

افتتح في هذه الأثناء حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره العام العاشر، ببوزنيقة والذي سيستمر أيام 11 و12 و13 ماي 2018 بمدينة تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد ''. ويأتي المؤتمر بعد رفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها الغاضبون في اللجنة المركزية للحزب، التي طلبوا فيها الحكم بتأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر العاشر للحزب.

وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام المنتهية ولايته لـ ''شوف تيفي'' أن المؤتمر فرصة لتأكيد المواقف السياسية الثابتة لحزب ''الكتاب'' وفتح الأفاق بالنسبة للمستقبل القريب، والمتعلقة بالمشروع الديموقراطي الحداثي التقدمي الذي يؤمن به الحزب حسب تعبيره، وأضاف بنعبد الله، أن المؤتمر يحمل إرادة من أجل معالجة الذات التنظيمية للحزب لتكون في مستوى الوزن السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مؤكدا أن هناك ترشيحات متعددة للأمانة العامة، ويطمح أن تذهب الأمور إلى نهايتها.

وصادق الديوان السياسي على ترشيح نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، لولاية ثالثة، وخلافا لما يروج فإن بنعبد الله سيكون مرشحا لقيادة الحزب لولاية أخرى، في سباق سياسي إلى جانب سعيد الفكاك، عضو الديوان السياسي للحزب، والذي بدوره ترشح للمنافسة على الأمانة العامة للحزب.

ويشار أن الفكاك سبق أن تولى الأمانة العامة للتنظيم الشبابي للحزب، كما سبق أن تولى منصب مدير ديوان وزير الصحة السابق، ويشغل حاليًا منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة، ويراهن الفكاك على استقطاب أصوات المنتقدين لبنعبد الله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بوزنيقة نبيل بنعبد الله التقدم والاشتراكية الديوان السياسي المؤتمر العام العاشر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني | بوليتيك

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار

مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق دوزيم لحملة المقاطعة | بوليتيك

مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق ''دوزيم'' لحملة المقاطعة

عاجل..القضية بدات كتسخن فالمحاكمة: المحامون سيطالبون بعرض الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..القضية بدات كتسخن فالمحاكمة: المحامون سيطالبون بعرض الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم..في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت محروقة بعمارة سكنية بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 11 دقيقة

خبر اليوم..في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت محروقة بعمارة سكنية بالبيضاء

الحكومة معندهاش ثقافة الحوار/فريق كبير بين العثماني و بنكيران/ مخاصوش يقولينا مجهولين..هكذا رد مغاربة على رئيس الحكومة حول حملة المقاطعة | نسولو الناس

الحكومة معندهاش ثقافة الحوار/فريق كبير بين العثماني و بنكيران/ مخاصوش يقولينا مجهولين..هكذا رد مغاربة على رئيس الحكومة حول حملة المقاطعة

بوجــه مكشوف:تحرمات من حنان الوالدين و منين تعرفات على شاب و حملات نكرها حيث مبغاتش تقتل الجنين وهاشنو وقع ليها منين ولدات..قصة مؤثرة للمساعدة | حالة خاصة

بوجــه مكشوف:تحرمات من حنان الوالدين و منين تعرفات على شاب و حملات نكرها حيث مبغاتش تقتل الجنين وهاشنو وقع ليها منين ولدات..قصة مؤثرة للمساعدة

بالفيديو..هذا ما وقع خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما وقع خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء | مجتمع
منذ 34 دقيقة

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني | بوليتيك

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية | بوليتيك

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية | بووز

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.