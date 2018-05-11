الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية ﻿

افتتح في هذه الأثناء حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره العام العاشر، ببوزنيقة والذي سيستمر أيام 11 و12 و13 ماي 2018 بمدينة تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد ''. ويأتي المؤتمر بعد رفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها

شوف تيفي:

افتتح في هذه الأثناء حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره العام العاشر، ببوزنيقة والذي سيستمر أيام 11 و12 و13 ماي 2018 بمدينة تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد ''. ويأتي المؤتمر بعد رفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها الغاضبون في اللجنة المركزية للحزب، التي طلبوا فيها الحكم بتأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر العاشر للحزب.

وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام المنتهية ولايته لـ ''شوف تيفي'' أن المؤتمر فرصة لتأكيد المواقف السياسية الثابتة لحزب ''الكتاب'' وفتح الأفاق بالنسبة للمستقبل القريب، والمتعلقة بالمشروع الديموقراطي الحداثي التقدمي الذي يؤمن به الحزب حسب تعبيره، وأضاف بنعبد الله، أن المؤتمر يحمل إرادة من أجل معالجة الذات التنظيمية للحزب لتكون في مستوى الوزن السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مؤكدا أن هناك ترشيحات متعددة للأمانة العامة، ويطمح أن تذهب الأمور إلى نهايتها.

وصادق الديوان السياسي على ترشيح نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، لولاية ثالثة، وخلافا لما يروج فإن بنعبد الله سيكون مرشحا لقيادة الحزب لولاية أخرى، في سباق سياسي إلى جانب سعيد الفكاك، عضو الديوان السياسي للحزب، والذي بدوره ترشح للمنافسة على الأمانة العامة للحزب.

ويشار أن الفكاك سبق أن تولى الأمانة العامة للتنظيم الشبابي للحزب، كما سبق أن تولى منصب مدير ديوان وزير الصحة السابق، ويشغل حاليًا منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة، ويراهن الفكاك على استقطاب أصوات المنتقدين لبنعبد الله.