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المغرب التطواني ينفي توصله بتحفيزات من الوداد للفوز على اتحاد طنجة

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 19:10 المغرب التطواني ينفي توصله بتحفيزات من الوداد للفوز على اتحاد طنجة | سبور
المغرب التطواني ينفي توصله بتحفيزات من الوداد للفوز على اتحاد طنجة
أصدر المغرب التطواني بلاغا، نفى فيه عدم توصّله بأي تحفيزات من طرف أي فريق مغربي من الفوز على فريق اتحاد طنجة، في المباراة التي ستجمع الفريقين برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية .  

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أصدر المغرب التطواني بلاغا، نفى فيه عدم توصّله بأي تحفيزات من طرف أي فريق مغربي من الفوز على فريق اتحاد طنجة، في المباراة التي ستجمع الفريقين برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية .  

وأضاف فريق الحمامة البيضاء في البلاغ الذي نشره عبر موقعه الرسمي، أن ما تم تداوله في مجموعة من المنابر الإعلامية حول تحفيز فريق الوداد للاعبي ''الماط'' للفوز في هذه المباراة، مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المكتب المسيّر للفريق التطواني، أن الفريق سيجري هذه المباراة كباقي المباريات السابقة، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز ومواصلة تسلّق المراتب في البطولة، والحفاظ على سجل الفريق خاليا من الهزائم منذ تولي ابن الدار عبد الواحد بن حساين قيادة الفريق.

ويذكر أن تقارير إخبارية أكدت أن رئيس فريق الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، خصص 20 ألف درهم للاعبي فريق المغرب التطواني ، من أجل تحقيق الفوز على اتحاد طنجة برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المغرب التطواني الوداد الرياضي سعيد الناصيري

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