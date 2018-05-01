رسميا نجم المنتخب البرازيلي يغيب عن مونديال 2018 ﻿

يغيب المدافع البرازيلي داني ألفيس رسميا عن منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018 ، بسبب الإصابة.

شوف سبور

يغيب المدافع البرازيلي داني ألفيس رسميا عن منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018 ، بسبب الإصابة.

وكان ألفيس تعرض للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان وليزيريبي في نهائي كأس فرنسا، الثلاثاء الماضي، وخرج في الدقيقة 86.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ، إن الفحوصات الطبية أكدت عدم قدرة داني ألفيس على التواجد في كأس العالم.

وبغياب ألفيس فإن مسيرته الدولية تكون أقرب إلى نهايتها مع بلوغه 35 عامًا.

وخاض ألفيس 106 مباريات دولية مع البرازيل منذ انضمامه إليه في أكتوبر 2006 لأول مرة.

وشارك ألفيس مع البرازيل في كأس العالم 2010 و2014، لكنه لم يسجل أي هدف في 9 مباريات، كما لم يترك بصمة واضحة كما فعل مع الأندية التي مثلها كبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

ويذكر أن منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة الخامسة بكأس العالم إلى جانب منتخبات سويسرا وصربيا وكوستاريكا.