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على بعد شهر على مونديال روسيا هذا ما قاله مدرب إسبانيا بخصوص منتخب المغرب

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 19:06 على بعد شهر على مونديال روسيا هذا ما قاله مدرب إسبانيا بخصوص منتخب المغرب | سبور
على بعد شهر على مونديال روسيا هذا ما قاله مدرب إسبانيا بخصوص منتخب المغرب
أكد جولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، أنه لا يمكن الاستهانة بمنتخب المغرب وإيران، خلال منافسات كأس العالم 2018، موضحا أنهما خصوم أقوياء ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال.

'' شوف سبور''

أكد جولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، أنه لا يمكن الاستهانة بمنتخب المغرب وإيران، خلال منافسات كأس العالم 2018، موضحا أنهما خصوم أقوياء ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال.

وقال لوبيتيغي في حوار مع وكالة 'DPA'، إنه يحترم منتخب البرتغال، الذي يضم في صفوفه لاعبا من بين اللاعبين الفريدين في تاريخ كرة القدم. وإيران هو أفضل منتخب في آسيا في السنوات الـ 6 الأخيرة، وفي المونديال الأخير، الأرجنتين عانت كثيرا للفوز عليهم.

وتابع قائلا : ''بالنسبة للمنتخب المغربي فإنه يتميز بمؤهلات فردية مهمة، وبالأخص الجيل الحالي. سنواجه بطل أوروبا، وأفضل فريق في آسيا، وأفضل فريق في أفريقيا''

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم 2018 منتخب إسبانيا البرتغال

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