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بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 18:36 بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى | اقتصاد
بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى
في مؤشرات دالة على أهمية انخراط مجموعة التجاري وفا بنك في تمويل المشاريع الصغرى بالمغرب، كشف خالد الخياري مسؤول المقاولات الصغرى بالمجموعة البنكية في تصريح ل ''شوف تيفي''، عن أرقام تفيد أن هذه

شوف تيفي:

في مؤشرات دالة على أهمية انخراط مجموعة التجاري وفا بنك في تمويل المشاريع الصغرى بالمغرب، كشف خالد الخياري مسؤول المقاولات الصغرى بالمجموعة البنكية في تصريح ل ''شوف تيفي''، عن أرقام تفيد أن هذه الأخيرة تمكنت خلال سنة 2017 من صرف تمويلات إجمالية تناهز 7,1 مليار درهم لفائدة 32,5 ألف مقاولة صغرى، مضيفا أن رهان البنك خلال سنة 2018 الجارية، هو استهداف 40 ألف مقاولة صغيرة بتمويلات تقدر بنحو 8 مليارات درهم.

وأوضح المسؤول البنكي في لقاء خص به قناة ''شوف تيفي''، أن مبادرات المجموعة الرامية إلى دعم ومواكبة المسار التنموي للمقاولة على مستويات التمويل والمرافقة، تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي الذي رسمته المجموعة البنكية لتطوير روح المقاولة والابتكار في صفوف الشباب الحامل للمشاريع، كما أنه يأتي، يضيف الخياري، في سياق حرص والتزام التجاري وفا بنك، بتكريس دور المواطن تجاه المقاولات الصغرى، مؤكدا في هذا الصدد، أن نجاح هذه الأخيرة في تحقيق أهداف النمو والتطور والإستمرارية، هو بمثابة نجاح للمجموعة البنكية.

خالد الخياري الذي استدل بمبادرة ''دار المقاول'' وبرنامج ''أنا معاك'' الذي أطلقته مؤخرا المجموعة البنكية، أشار إلى أن هذه الأخيرة تمكنت لحدود الساعة من فتح أربعة مراكز لدار المقاول بمدن طنجة والجديدة ومراكش وأيت ملول، مؤكدا أن هذه المراكز هي عبارة عن وكالات متخصصة في مواكبة المقاولات الصغرى.

وبلغة الأرقام، بسط المسؤول البنكي، حصيلة التقييم الأولي لعمل هذه المراكز الأربعة، حيث أشار إلى أنها نظمت لحدود الأن، ما مجموعه 320 دورة تكوينية استفادت منها 5800 مقاولة صغرى، في الوقت الذي بلغ فيه عدد حاملي المشاريع المستفيدين من خدمات الاستشارة والنصح من طرف مستشارين مختصين حدود 2050 حامل مشروع، يبرز المتحدث ذاته.

إلى جانب ذلك، أكد خالد الخياري أن حصيلة التقييم الأولي لعمل مراكز ''دار المقاول''، تفيد أنه تم عقد 75 شراكة مع فاعلين محليين، وكذا تنظيم 56 حملة تحسيسية خارج هذه المراكز، بشراكة مع فاعلين محليين من قبيل غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية ومراكز الاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما أبرز مسؤول المقاولات الصغرى بمجموعة التجاري وفا بنك، أن استراتيجية البنك تستهدف في رؤيتها لدعم ومواكبة المقاولين الصغار وحاملي المشاريع الذاتية، لشتى فئات المقاولات الصغرى، سواء منها التي تعيش مشاكل في التسيير أو غيره بهدف مساعدتها على تجاوز وضعها الصعب، أو تلك التي تعرف مستوى تسيير جيد، لغاية مصاحبتها في مسار النمو والتطور، يبرز خالد الخياري.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وفا بنك المقاولين استراتيجية

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