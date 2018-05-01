خاص.. الجامعة تخلف وعدها لفريق الرجاء البيضاوي ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اخلفت وعدها لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بخصوص صرف مستحقات اللاعبين المتعلقة بالشطر الثاني من منحة التعاقدات.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اخلفت وعدها لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بخصوص صرف مستحقات اللاعبين المتعلقة بالشطر الثاني من منحة التعاقدات.

وأفادت ذات المصادر، أن إدارة فريق الرجاء فوجئت صباح يومه الجمعة بعدم توصل اللاعبين بمنحة الشطر الثاني بعدما تكلفت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب الحجز الذي يعاني منه الحساب البنكي للفريق.

وحسب ذات المصادر، فقد وعدت الجامعة إدارة الرجاء بأنها لا تتكلف بصرف منح توقيع عقود اللاعبين إلا حين توصلها بالسيولة المادية المطلوبة لإنهاء قصة الحجز على الحساب البنكي للفريق.

ويمر لاعبو الفريق من وضعية مالية صعبة سيما أنهم لم يتوصلوا براتب شهر أبريل إضافة إلى منحة الشطر الثاني من تعاقداتهم الاحترافية.