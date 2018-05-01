سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، توصلت عشية أول أمس الأربعاء، بالتقرير الطبي الخاص بالفتاة الفرنسية لورا بريول، والتي تتهم سعد لمجرد بتعينفها ومحاولة

''شوف تيفي'':إ.طيون

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، توصلت عشية أول أمس الأربعاء، بالتقرير الطبي الخاص بالفتاة الفرنسية لورا بريول، والتي تتهم سعد لمجرد بتعينفها ومحاولة اغتصابها.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الخاصة بقية ''لمجرد''، أن الفتاة الفرنسية، تقدمت بدعوى ثانية ضد الفنان المغربي بالمحكمة المدنية، اتهمته فيها بالتسبب في ضياع كليتها اليسرى التي توقفت عن العمل، وهو ما جعل النيابة العامة، تأمر بإجراء الخبرة الطبية للتأكد من صحة الشهادة الطبية المقدمة من ''بريول''.

وأكد ذات المصدر أن سعد لمجرد متابع بقضيتين، الأولى توجد بمحكمة الجنايات يتابع فيها بتهمة التعنيف ومحاولة الاغتصاب، والثانية بالمحكمة المدنية، اتهمته بها الفتاة الفرنسية بالتسبب في ضياع كليتها نتيجة تدهور حالتها الصحية والنفسية.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' أن سعد لمجرد، سيمثل أمام النيابة العامة بتاريخ 4 يونيو المقبل، حيث ستتم مواجهته بنتيجة الخبرة الطبية التي خضعت لها الفتاة الفرنسية لورا بريول.