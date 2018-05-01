 سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء | مجتمع

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني | بوليتيك

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية | بوليتيك

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية | بووز

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية

عاجل..حادث يهز شاطئ ميرلفت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز شاطئ ميرلفت+صور

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى | اقتصاد

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي - الجيش الملكي | بووز

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي - الجيش الملكي

سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 18:08 سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا | ثقافة و فنون
سكوب..هذا ما توصلت به النيابة العامة بخصوص قضية سعد لمجرد بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، توصلت عشية أول أمس الأربعاء، بالتقرير الطبي الخاص بالفتاة الفرنسية لورا بريول، والتي تتهم سعد لمجرد بتعينفها ومحاولة

''شوف تيفي'':إ.طيون

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، توصلت عشية أول أمس الأربعاء، بالتقرير الطبي الخاص بالفتاة الفرنسية لورا بريول، والتي تتهم سعد لمجرد بتعينفها ومحاولة اغتصابها.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الخاصة بقية ''لمجرد''، أن الفتاة الفرنسية، تقدمت بدعوى ثانية ضد الفنان المغربي بالمحكمة المدنية، اتهمته فيها بالتسبب في ضياع كليتها اليسرى التي توقفت عن العمل، وهو ما جعل النيابة العامة، تأمر بإجراء الخبرة الطبية للتأكد من صحة الشهادة الطبية المقدمة من ''بريول''.

وأكد ذات المصدر أن سعد لمجرد متابع بقضيتين، الأولى توجد بمحكمة الجنايات يتابع فيها بتهمة التعنيف ومحاولة الاغتصاب، والثانية بالمحكمة المدنية، اتهمته بها الفتاة الفرنسية بالتسبب في ضياع كليتها نتيجة تدهور حالتها الصحية والنفسية.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' أن سعد لمجرد، سيمثل أمام النيابة العامة بتاريخ 4 يونيو المقبل، حيث ستتم مواجهته بنتيجة الخبرة الطبية التي خضعت لها الفتاة الفرنسية لورا بريول.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النيابة العامة سعد لمجرد الفتاة الفرنسية الخبرة الطبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مطرب مصري شهير يفقد صوته ويجري عملية جراحية خلال رمضان | ثقافة و فنون

مطرب مصري شهير يفقد صوته ويجري عملية جراحية خلال رمضان

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح ديبلومي فالخيانة | ثقافة و فنون

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح '' ديبلومي فالخيانة''

فايسبوكيون يتهمون الدوزي بتقليد المجرد | ثقافة و فنون

فايسبوكيون يتهمون الدوزي بتقليد المجرد

هذا هو أقوى رجل في العالم | ثقافة و فنون

هذا هو أقوى رجل في العالم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم..في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت محروقة بعمارة سكنية بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 11 دقيقة

خبر اليوم..في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت محروقة بعمارة سكنية بالبيضاء

الحكومة معندهاش ثقافة الحوار/فريق كبير بين العثماني و بنكيران/ مخاصوش يقولينا مجهولين..هكذا رد مغاربة على رئيس الحكومة حول حملة المقاطعة | نسولو الناس

الحكومة معندهاش ثقافة الحوار/فريق كبير بين العثماني و بنكيران/ مخاصوش يقولينا مجهولين..هكذا رد مغاربة على رئيس الحكومة حول حملة المقاطعة

بوجــه مكشوف:تحرمات من حنان الوالدين و منين تعرفات على شاب و حملات نكرها حيث مبغاتش تقتل الجنين وهاشنو وقع ليها منين ولدات..قصة مؤثرة للمساعدة | حالة خاصة

بوجــه مكشوف:تحرمات من حنان الوالدين و منين تعرفات على شاب و حملات نكرها حيث مبغاتش تقتل الجنين وهاشنو وقع ليها منين ولدات..قصة مؤثرة للمساعدة

بالفيديو..هذا ما وقع خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما وقع خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء | مجتمع
منذ 34 دقيقة

عــاجل:حاميها حراميها.. فتح بحث قضائي مع مقدم شرطة بأمن مطار مراكش للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني | بوليتيك

بنعبد الله يحاول إخفاء الارتباك الداخلي للحزب في رسالة إلى رئيس حزب موريتاني

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية | بوليتيك

الآن وبالصور: التقدم والاشتراكية يفتتح مؤتمره العاشر وبنعبد الله يطمح لمعالجة الذات التنظيمية

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية | بووز

بث مباشر لمباراة الأهلي واياكس أمستردام | مباراة ودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.