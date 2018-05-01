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عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 18:05 عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك
عاجل..القاضي يرفع أشغال الجلسة السرية للمداولة ويصدم بوعشرين بهذا القرار
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، صدم قبل قليل من يومه الجمعة 11 ماي، المتهم وهيئة الدفاع عنه، بعد رفضه لطعن مقدم من طرف النقيب محمد زيان.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، صدم قبل قليل من يومه الجمعة 11 ماي، المتهم وهيئة الدفاع عنه، بعد رفضه لطعن مقدم من طرف النقيب محمد زيان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النقيب زيان، تقدم بطلب للطعن في عرض محادثة عبر تطبيق ''واتساب''، جمعت بين المتهم والمشتكية نعيمة الحروري، مشيرة أن القاضي وبعد توصله بهذا الطلب رفع أشغال الجلسة للمداولة.

وأكدت المصادر ذاتها أن القاضي بوشعيب فريح، وبعد استئناف أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوراها باستئنافية البيضاء، قرر رفض طلب الطعن المقدم له من طرف زيان.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي بوشعيب فريح واتساب توفيق بوعشرين

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