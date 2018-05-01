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هام للجمهور المغربي بخصوص مباريات الأسود استعدادا لمونديال روسيا

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 17:59 هام للجمهور المغربي بخصوص مباريات الأسود استعدادا لمونديال روسيا | سبور
هام للجمهور المغربي بخصوص مباريات الأسود استعدادا لمونديال روسيا
يجري المنتخب المغربي لكرة القدم مبارياته الودية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2018 أمام كل من منتخبي أوكرانيا الخميس 31 ماي الجاري؛ وسلوفاكيا يوم الإثنين 4 يونيو2018، على أرضية ملعب جنيف بسويسرا.

'' شوف سبور''

يجري المنتخب المغربي لكرة القدم مبارياته الودية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2018 أمام كل من منتخبي أوكرانيا الخميس 31 ماي الجاري؛ وسلوفاكيا يوم الإثنين 4 يونيو2018، على أرضية ملعب جنيف بسويسرا.

وكشفت اللجنة المنظمة عبر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن عملية بيع تذاكر هاتين المباراتين الوديتين انطلقت بداية من هذا الأسبوع عبر الأنترنيت، وكذا بنقط البيع.


وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنه لاقتناء التذاكر عبر الأنترنيت، يجب زيارة المواقع التالية:

FNAC Suisse
STARTICKET Suisse
France Billet
FNAC France
Carrefour Spectacles France

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