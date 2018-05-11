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مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق ''دوزيم'' لحملة المقاطعة

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 17:40 مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق دوزيم لحملة المقاطعة | بوليتيك
مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق ''دوزيم'' لحملة المقاطعة
نشر محمد يتيم وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بحكومة سعد الدين العثماني، يومه الجمعة 11 ماي، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، تدوينة عبر من خلالها عن تعجبه من تطرق القناة الثانية ''دوزيم'' لحملة مقاطعة بعض

''شوف تيفي''

نشر محمد يتيم وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بحكومة سعد الدين العثماني، يومه الجمعة 11 ماي، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، تدوينة عبر من خلالها عن تعجبه من تطرق القناة الثانية ''دوزيم'' لحملة مقاطعة بعض المنتوجات.

وكتب الوزير الذي يعتبر من بين أهم القياديين بحزب العدالة والتنمية: ''

دخلت دوزيم على خط المقاطعة .. العجب العجاب !!''.

وفور نشر الوزير لهذه التدوينة، تفاعل بعض النشطاء معها، حيث تساءل الجميع عما يقصده محمد يتيم بتدوينته، موضحين أن الوزير قد يكون استغل الفرصة لانتقاد القناة الثانية ''دوزيم''.

 

‫شوف تيفي

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