عاجل..القضية بدات كتسخن فالمحاكمة: المحامون سيطالبون بعرض الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، من المنتظر أن تلتمس خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بملف بوعشرين والتي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء في هذه اللحظات

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، من المنتظر أن تلتمس خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بملف بوعشرين والتي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة 11 ماي، عرض الفيديوهات الجنسية التي تظهر المتهم والمشتكيات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الملتمس، سيتم تقديمه مباشرة بعد انتهاء هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، من توجيه الأسئلة للمتهم توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأكدت المصادر ذاتها أن المحاميين عبد المولى لمروري ومحمد زيان المنتميين لهيئة الدفاع عن بوعشرين، أنهيا قبل لحظات الأسئلة الموجهة إلى المتهم، مشيرا إلى أن بداية الجلسة عرفت تقديم المحامي محمد المسناوي اعتذاره للقاضي بوشعيب فريح ولممثل النيابة العامة، ولجميع المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وأيضا لـ ''الشاوش'' ورجال الأمن، عما بدر منه خلال أشغال جلسة أمس الخميس.