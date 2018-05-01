مونديال 2026 : ''الفيفا'' ترفض طلب المغرب بمنع 4 دول من التصويت ﻿

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، رسميا طلب المغرب من أجل منع 4 دول من التصويت على البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، والذي سيقام في 13 من شهر يونيو المقبل بروسيا.

شوف سبور

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، رسميا طلب المغرب من أجل منع 4 دول من التصويت على البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، والذي سيقام في 13 من شهر يونيو المقبل بروسيا.

و قال متحدث باسم ''الفيفا''، في تصريح لوكالة ''أسوشيتد بريس'' الأمريكية اليوم الجمعة، ''يحق لجميع الاتحادات الأعضاء التصويت، خلال كونغرس الفيفا''.

وأضاف،'' في ما يخص موضوع تضارب المصالح المتعلق بالترشح لاستضافة مونديال 2026، لحدود هذه اللحظة، لم نتوصل بأي إشعار من أي جمعية عضو، بأنها لن تقوم بواجباتها على أكمل وجه بخصوص التصويت''.

وكانت لجنة ترشح الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026، قد طالبت ''الفيفا'' بمنع بورتو ريكو وجمهورية غوام والجزر العذراء وجزر الساموا، من التصويت على البلد الذي سيستضيف المونديال، بسبب تبعيتها السياسية للولايات المتحدة الأمريكية.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.