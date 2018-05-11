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بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 17:00 صادم وبالصور..إهانة للإسلام والمسلمين قبل المونديال..وضع اسم الجلالة بزجاجات بيرة خاصة بإشهار كأس العالم | دولي
صادم وبالصور..إهانة للإسلام والمسلمين قبل المونديال..وضع اسم الجلالة بزجاجات بيرة خاصة بإشهار كأس العالم
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مجموعة من الصور الخاصة بقنينات زجاجية للكحول، تم وضع علم السعودية كغطاء لها، وهو ما أثار غضب واستياء جميع المسلمين النشطاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مجموعة من الصور الخاصة بقنينات زجاجية للكحول، تم وضع علم السعودية كغطاء لها، وهو ما أثار غضب واستياء جميع المسلمين النشطاء.

وأوضح ناشرو الصور أن إحدى الشركات الخاصة بصناعة ''البيرة''، قامت بمناسبة مونديال روسيا، بوضع أعلام الدول المشاركة بهذا الحدث الرياضي على قنينات ''البيرة'' ومن بينها علم السعودية والذي يحتوي على الشهادتين اللتين ينطق بهما المسلمون.

وعبر النشطاء المسلمون في تفاعلهم عن غضبهم الشديد من وضع علم السعودية بغطاء قنينة كحول، داعين الجميع إلى عدم متابعة مونديال روسيا الممول من طرف شركات تحارب الإسلام والمسلمين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قنينات كحول البيرة الكحول المسلمين

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