بالصور.. حريق داخل قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة طنجة ﻿

اندلع ، خلال الساعات الأولى من يومه الجمعة ، حريق داخل قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة طنجة، بعد وصوله إلى محطة سيدي إيشو، المتواجدة ضواحي مدينة القنيطرة، وذلك حسب ما كشف عنه المكتب الوطني للسكك

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اندلع حريق خلال الساعات الأولى من يومه الجمعة ، داخل قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة طنجة، بعد وصوله إلى محطة سيدي إيشو، المتواجدة ضواحي مدينة القنيطرة، وذلك حسب ما كشف عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك.

وأوضح المكتب أن الحريق اندلع بقاطرة بالقطار رقم V15023 ، وبالتحديد بالمنطقة التي تضم شاحنة المولد الذي يزود القطار بالطاقة، مشيرا أن أسباب الحريق ما تزال غير معروفة، وقد تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

وأكد المكتب إجلاء جميع الركاب من القطار فور وقوع الحادث، قبل أن يقوم رجال الوقاية المدنية معززين بفرق من المكتب بالسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الركاب تم نقلهم إلى وجهتهم بقطار آخر.