 عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب المتابعة القضائية..الخلفي في قلب العاصفة الفايسبوكية | كاريكاتير شوف تيفي

بسبب المتابعة القضائية..الخلفي في قلب العاصفة الفايسبوكية

مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق دوزيم لحملة المقاطعة | بوليتيك

مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق ''دوزيم'' لحملة المقاطعة

فيديو جد خطير..سيناريو الاعتداء على حافلة الرجاء يتكرر مع فريق جزائري | بووز

فيديو جد خطير..سيناريو الاعتداء على حافلة الرجاء يتكرر مع فريق جزائري

عاجل..القضية بدات كتسخن فالمحاكمة: المحامون سيطالبون بعرض الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..القضية بدات كتسخن فالمحاكمة: المحامون سيطالبون بعرض الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق

صادم وبالصور..إهانة للإسلام والمسلمين قبل المونديال..وضع اسم الجلالة بزجاجات بيرة خاصة بإشهار كأس العالم | دولي

صادم وبالصور..إهانة للإسلام والمسلمين قبل المونديال..وضع اسم الجلالة بزجاجات بيرة خاصة بإشهار كأس

بالصور.. حريق داخل قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة طنجة | اقتصاد

بالصور.. حريق داخل قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة طنجة

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم | مجتمع

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم

عاجل..الملك محمد السادس يعود للمغرب | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يعود للمغرب

بالفيديو..بعد أسبوع من واقعة مسجد حسان: شوفو لأول مرة اللحظة اللي طلع فيها مختل عقلي لمنبر الإمام وهو هاز جنوية‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد أسبوع من واقعة مسجد حسان: شوفو لأول مرة اللحظة اللي طلع فيها مختل عقلي لمنبر الإمام

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 16:33 عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم | مجتمع
عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الجمعة 11 ماي،انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ، المتابع بتهم

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الجمعة 11 ماي،انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القاضي بوشعيب فريح، يواصل في هذه اللحظات الاستماع للمتهم توفيق بوعشرين، حيث وجه له العديد من الأسئلة الخاصة بالملف وتحرشه جنسيا بالمشتكيات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة يوم أمس الخميس، كانت ساخنة جدا، حيث تمت مواجهة بوعشرين بمحادثة مثيرة جمعته بالمشتكية نعيمة لحروري عبر تطبيق واتساب.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين الاغتصاب التحرش الجنسي المشتكيات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل:تزامنا مع صلاة الجمعة..مْنعها دير شعبانة فالدار وشِــيْرات عليه بقرعة ديال سيدي علي فكازا | مجتمع

عـــاجل:تزامنا مع صلاة الجمعة..مْنعها دير شعبانة فالدار وشِــيْرات عليه بقرعة ديال سيدي علي فكازا

رسميا.. هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمغرب | مجتمع

رسميا.. هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمغرب

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى

أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع

أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعيدا عن الحليب و الماء ..16 أسرة مهددة بالتشرد بعين الصفا نواحي وجدة ..شوفو فين عايشين | حالة خاصة
منذ 6 دقائق

بعيدا عن الحليب و الماء ..16 أسرة مهددة بالتشرد بعين الصفا نواحي وجدة ..شوفو فين عايشين

بعيدا عن الحليب و الماء ..16 أسرة مهددة بالتشرد بعين الصفا نواحي وجدة ..شوفو فين عايشين | خارج البلاطو

بعيدا عن الحليب و الماء ..16 أسرة مهددة بالتشرد بعين الصفا نواحي وجدة ..شوفو فين عايشين

رئيس مجلس جهة الشرق في لقاء مباشر مع ساكنة حي النهضة بوجدة و هكذا تفاعل مع مطالبهم | خارج البلاطو

رئيس مجلس جهة الشرق في لقاء مباشر مع ساكنة حي النهضة بوجدة و هكذا تفاعل مع مطالبهم

حكايات مثيرة و قصص صادمة يواجهها مغاربة الدارالبيضاء في رحلة البحث عن طوبيسات /تحرش/سرقة/واعتداءات خطيرة | خارج البلاطو

حكايات مثيرة و قصص صادمة يواجهها مغاربة الدارالبيضاء في رحلة البحث عن طوبيسات /تحرش/سرقة/واعتداءات خطيرة

﻿

آخر المستجدات

بسبب المتابعة القضائية..الخلفي في قلب العاصفة الفايسبوكية | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 15 دقيقة

بسبب المتابعة القضائية..الخلفي في قلب العاصفة الفايسبوكية

مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق دوزيم لحملة المقاطعة | بوليتيك

مثير وبالصور..هذا ما قاله وزير بحكومة العثماني بخصوص تطرق ''دوزيم'' لحملة المقاطعة

فيديو جد خطير..سيناريو الاعتداء على حافلة الرجاء يتكرر مع فريق جزائري | بووز

فيديو جد خطير..سيناريو الاعتداء على حافلة الرجاء يتكرر مع فريق جزائري

عاجل..القضية بدات كتسخن فالمحاكمة: المحامون سيطالبون بعرض الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..القضية بدات كتسخن فالمحاكمة: المحامون سيطالبون بعرض الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.