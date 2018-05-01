عاجل.. انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين و القاضي يواصل الاستماع للمتهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الجمعة 11 ماي،انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ، المتابع بتهم

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الجمعة 11 ماي،انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القاضي بوشعيب فريح، يواصل في هذه اللحظات الاستماع للمتهم توفيق بوعشرين، حيث وجه له العديد من الأسئلة الخاصة بالملف وتحرشه جنسيا بالمشتكيات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة يوم أمس الخميس، كانت ساخنة جدا، حيث تمت مواجهة بوعشرين بمحادثة مثيرة جمعته بالمشتكية نعيمة لحروري عبر تطبيق واتساب.